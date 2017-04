El llibre 'La força del vent' serà reinterpretat amb la dansa de Marga Borrull

Tindrà lloc el dia 21, a les 20h, a la Biblioteca Central Xavier Amorós

La Biblioteca Central Xavier Amorós acollirà, aquest divendres a les 20h, l’espectacle ‘La força del vent’ coreografiat per Magda Borrull sobre l'obra homònima de Marta Magrinyà. La representació s’emmarca en el projecte ‘Balla’m un llibre’, impulsat per l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i l’Institut Català de les Empreses Culturals.



‘Balla'm un llibre’ consisteix en un cicle de coreografies curtes basades en obres literàries que són interpretades a cinc biblioteques públiques d'arreu de Catalunya. Cadascuna de les peces coreogràfiques són creades per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, el 29 d’abril, i per a cada biblioteca i els seus lectors. L’objectiu és difondre aquest llenguatge expressiu, crear públics i impulsar la creació creuant les arts de la paraula i del moviment.



En el cas de Reus, la proposta guanyadora va ser la presentada per la coreògrafa reusenca Magda Borrull i els membres del grup avançat de dansa contemporània de l’escola de dansa i arts escèniques Artis-Fraga. A l’hora de coreografiar la novel·la, Borrull afirma que «no volia representar l’argument en la seva totalitat, sinó traslladar algunes imatges de l’obra a l’espectador, això sí, sense perdre de vista els elements centrals de la novel·la: la perspectiva de gènere, la tensió entre l’amor i el pecat en les relacions entre els personatges i el vent com a element que incideix en aquestes.»