Més de mig milió de peces Lego aquest cap de setmana a FiraReus amb Catbrick

La trobada comptarà amb 25 participants que organitzaran tallers, venda, exposicions, robòtica i concursos

Actualitzada 19/04/2017 a les 15:18

Concurs Buscant a Wally: Per a totes les edats.

Zona de joc lliure amb bricks Lego: Per a totes les edats.

Concurs de projectes. A partir de 6 anys. D’11 a 14 h.

Taller de mecànica amb Lego Technic i Power Functions. De 8 a 12 anys. De 12 a 13 h.

Taller de mecànica amb Lego Technic i Power Functions. De 8 a 12 anys. De 16 a 17 h.

Taller Tangram-Lego. De 3 a 5 anys. De 16.30 a 18.30 h.

Taller Lego WeDo. A partir de 6 anys. De 17 a 19 h.

Concurs Cursa Esbojarrada. Per a totes les edats. De 17.30 a 18.45 h.

Experimenta amb Robots. A partir de 8 anys. De 17.30 a 19.30 h.

Buscant a Wally. Per a totes les edats.

Zona de Joc Lliure amb Bricks Lego. Per a totes les edats.

Taller Lego WeDo. A partir de 6 anys. D’11 a 12.30 h.

Taller Sumo Mindstorms. A partir de 9 anys. D’11 a 12.30 h.

Taller Lego Minecraft. Per a totes les edats. D’11 a 12 h.

Taller de mecànica amb Lego Technic i Power Functions. De 8 a 12 anys. De 12 a 13 h.

Experimenta amb Robots. A partir de 8 anys. De 12 a 14 h.

FiraReus acull, aquest cap de setmana, Catbrick, la sisena Trobada d'Aficionats al Lego de Catalunya, amb 1.000 metres quadrats d'exposició de diorames, espai de venda, exhibició de robòtica i tallers per a nens i joves de totes les edats.El vicepresident de la Cambra de Comerç de Reus, Xavier Colom, ha destacat que «Catbrick és la primera de les novetats del calendari firal d'enguany i neix de la mà de la URV i de l'associació Hispalug». Des de la URV, el director de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Domènec Puig, ha explicat que «en un moment en el qual manquen vocacions de tecnològiques és important fomentar-les des de la base, creant interès entre els més petits».Durant la presentació de Catbrick, el representant de l'associació Hispalug, Ricardo Cordón, ha explicat que «a la jornada hi haurà 25 participants d'arreu de Catalunya que portaran més de mig milió de peces Lego que permetran crear diorames temàtics i tallers».Amb la trobada d'aquest cap de setmana, des de firaReus es vol potenciar l'activitat de perfil infantil i familiar. Catbrick segueix el format encetat per firaReus en els darrers anys, de coorganitzar activitats en col·laboració amb professionals de diferents sectors.Catbrick obrirà dissabte 22 d'abril, de 10 a 20 h i diumenge 23, de 10 a 14 h. L'entrada tindrà un preu de 3 euros i els menors de 7 anys no pagaran entrada.El programa d'activitats és el següent:- Dissabte 22 d'abril:- Diumenge 23 d'abril: