L'escola Artis-Fraga organitza un espectacle per divulgar el repertori clàssic

Tindrà lloc aquest dimecres a les 20,30h

Actualitzada 19/04/2017 a les 14:57

El teatre Bartrina acollirà aquest dimecres dia 19 d’abril a les 20.30h l’estrena d’un espectacle que té com a objectiu treballar el repertori de dansa clàssica amb els i les alumnes de l’escola de dansa i arts escèniques Artis-Fraga, així com apropar-los a la dansa contemporània i al flamenc. És per això que l’espectacle es divideix en dues parts: fragments de Giselle, Coppelia i El Trencanous i peces curtes de dansa contemporània i flamenc.



L’esdeveniment comptarà amb la participació de més de 30 alumnes dels grups de repertori clàssic de l’escola i amb la col·laboració dels Departaments de Dansa Contemporània i Flamenc.