Un llibre d'Albert Sunyol recopila els últims 95 anys de ràdio a Reus

'La meva, la nostra ràdio. Les ones de Reus (1922-2017)' es presenta aquest dimecres

Redacció

Actualitzada 18/04/2017 a les 00:41

Després de cinc anys de feina intensa, el periodista Albert Sunyol Ocón ha enllestit el primer llibre que recull la història de la ràdio a la ciutat de Reus a través dels últims 95 anys. Sota el títol 'La meva, la nostra ràdio. Les ones de Reus (1922-2017)', aquesta completa obra fa un repàs al naixement i evolució de les diferents emissores que han nascut a la capital del Baix Camp i dels professionals que hi ha treballat. Més d’una seixantena de locutors, oients i investigadors participen en aquest llibre, editat per La Banya Edicions, que es presentarà aquest proper dimecres 19 d’abril, a dos quarts de nou, al Centre de Lectura. A l’acte hi intervindran el president d’aquesta entitat, Xavier Filella; l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, l’autor del llibre, Albert Sunyol; i l’editor de l’obra, Òscar Ramírez. Sunyol ha recollit informació i també s’ha entrevistat amb desenes de persones.