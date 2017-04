Trobada d'autors locals a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus

En total s'han identificat 133 títols que seran exposats fins el 29 d'abril a la sala central de la BCR

Redacció

Actualitzada 18/04/2017 a les 20:16

Aquest dimarts a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus s'ha dut a terme la tradicional trobada d'autors locals, un dels principals actes previs a la Diada de Sant Jordi, encapçalada per l'alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Cultura, Montserrat Caelles. La cita ha estat protagonitzada pel col·lectiu La Gata Borda acompanyada de l'actuació de músics del Conservatori de la Diputació de Tarragona. Els llibres d'autors locals seran exposats fins el 29 d'abril a la sala central de la BCR.



Les Biblioteques Municipals han realitzat una tasca de recull de totes les novetats editorials del darrer any vinculades a la ciutat de Reus o a la comarca del Baix Camp, ja sigui per l'autoria, l'editorial, la traducció, l'autoria del pròleg o una part de l'obra, per l'autoria de la il·lustració o per qualsevol altre tipus de vincle amb el territori. En total s'han identificat 133 títols.