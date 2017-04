Salut i l'Ajuntament crearan una entitat conjunta pública per governar l'Hospital Universitari Sant Joan

Amb aquesta nova entitat conjunta, la titularitat de l'hospital serà d'un 55% per part del CatSalut, i el 45% restant per l'Ajuntament

18/04/2017

El conseller de Salut, Antoni Comín, acompanyat de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; de la presidenta de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Noemí Llauradó i del delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, ha anunciat la creació d’una entitat pública conjunta entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus per garantir la governança de l’hospital Sant Joan. Amb aquesta nova entitat conjunta, la titularitat de l'hospital serà d'un 55% per part del CatSalut, i el 45% restant per l'Ajuntament.



«Estem davant d'una gran notícia per a Reus i per a tot el sistema de salut a Catalunya», ha destacat el conseller. Per altra banda l'alcalde, Carles Pellicer, ha destacat que «el principal objectiu és assegurar que l'Hospital funcioni donant-li estabilitat i tranquil.litat i que el bon equip de professionals continuï donant el millor serveis als pacients». També ha recordat que la incorporació de la Generalitat en la governança del centre «és una fita del full de ruta que seguim des de fa mesos des de la comissió mixta formada per les tres institucions implicades: Ajuntament, Generalitat i Hospital».



La presidenta de l'Hospital i regidora de Salut, Noemí Llauradó, ha remarcat que aquest pas permetrà «potenciar encara més la tasca de referència de l'Hospital en el territori en els àmbits assistencial, de recerca i d'innovació» i també ha destacat que «el treball conjunt de la comissió mixta es veurà reforçat amb el consens polític sobre una qüestió estratègica per la ciutat, així com amb la complicitat i col.laboració de tots els professionals del centre».



La nova entitat servirà per solucionar la dificultat financera que té l'hospital i que ve derivada d’una inversió que era imprescindible en el seu moment i que posava Reus dins el segle XXI des del punt de vista sanitari. Amb aquesta decisió, Comín ha insistit en què s’ha de reforçar el concepte de xarxa hospitalària del Camp de Tarragona entenent que en aquesta regió sanitària ha d’existir un gran hospital amb dues seus: una a Reus i l'altra a Tarragona.

Durant l’anunci de la creació d’aquesta nova entitat conjunta entre el CatSalut i l’Ajuntament de Reus, Comín ha destacat el paper important del consistori en l’impuls d’una peça tan important com és l’hospital. Així mateix, en els estatuts de la nova entitat, que està previst que entri en funcionament a partir de l’1 de gener de 2018, s’especificarà que la presidència del consell d’administració recaurà en el representant que l’Ajuntament de Reus designi.



Comín també ha volgut agrair l’esforç dels professionals de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus en els darrers anys. Finalment, el conseller ha recordat que aquesta fórmula de Reus és a través de la qual es gestionen diferents centres arreu del país i per tant Reus comptarà amb una situació de normalitat com la que hi ha en altres centres del territori català.