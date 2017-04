Ordenen l'enderroc d'un edifici de Reus per perill d'esfondrament

El consistori pren la decisió arran de les queixes veïnals

Redacció

Actualitzada 16/04/2017 a les 19:53

L’Ajuntament de Reus ha actuat davant les queixes dels veïns del centre de la ciutat, molestos per l’estat d’un edifici situat a l’encreuament entre els carrers Sant Magí Alegre i Sant Vicenç. Davant el perill d’esfondrament de la casa, situada prop de la plaça Llibertat, el consistori reusenc ha pres la decisió d’enderrocar-la i evitar que es pugui produir cap incident.



L’amo de l’edifici, que actualment es troba en venda, ja ha rebut l’ordre de l’Ajuntament, i s’espera que en les properes setmanes el faci efectiu i executi l’enderroc. El mal estat en el que es troba des de ja fa temps ha significat un seguit de senyalitzacions i actuacions per evitar despreniments de la façana. La preocupació entre els veïns d’aquests dos carrers és tan evident que van presentar diverses queixes, recollides al ‘Diari de Tarragona’.



La solució de l’Ajuntament, ja definitiva, no és la primera presentada davant l’amo. Degut al deteriorament de l’edifici des que es va deixar d’utilitzar, el consistori reusenc ja va obligar a apuntalar la majoria de les finestres i a col·locar un seguit de planxes metàl·liques al llarg de la façana per tal d’evitar que la runa caigués directament sobre la via.