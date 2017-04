Ingressa a presó acusat de robar en domicilis a Reus

El detingut tenia nombrosos antecedents

Els Mossos d’Esquadra van detenir un veí de Reus el 10 d’abril passat, acusat de cometre robatoris en domicilis de la capital del Baix Camp. L’acusat, de 46 anys, va ser arrestat com a presumpte autor de dos robatoris, un d’ells en grau de temptativa.



L’home va cometre el primer robatori la matinada del 7 de desembre passat, en el que es va endur diverses joies del domicili on va entrar. El 4 de març passat va tornar a entrar a una casa, però va ser enxampat per una de les persones que hi havia a l’habitatge, que va aconseguir fer fora el lladre.



El Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació gràcies a cases de compravenda d’or, on van trobar les joies del primer robatori. Així van poder identificar el presumpte autor, que tenia diversos antecedents contra el patrimoni. A més, també havia estat detingut prèviament per sis robatoris en domicilis del Barri Fortuny de Reus. En aquests robatoris sempre seguia la mateixa pauta, entrant de nit en pisos baixos per la finestra i emportant-se diners, joies i llibretes i targetes bancàries.



Els agents de la comissaria de Reus dels Mossos d’Esquadra van poder identificar el presumpte autor d’aquests robatoris, que va passar a disposició del jutge d’instrucció de Reus. Aquest va decretar el seu ingrés a presó, tot i que es desconeix quina és la pena imposada.