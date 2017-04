Silenci i emoció en un Mercadal ple que es rendeix al 'Cante de Saetas'

La processó del Prendiment commou la plaça, que va rebre passos, confrares i armats

Redacció

Actualitzada 13/04/2017 a les 09:37

La plaça del Mercadal va tornar a assistir ahir a un dels instants més emotius de la Setmana Santa reusenca amb el Cante de Saetas, culminació de la Processó del Prendiment que organitzen la Germandat de Sant Miquel Arcàngel i les Confraries dels Sants Just i Pastor, de Jesús de l’Amargura i de Sant Pere Apòstol, i amb la participació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang.



Al bell mig del recorregut que realitza la comitiva després de sortir del Temple de la Puríssima Sang, el Cante de Saetas marcava el punt àlgid d’una jornada que havia arrencat a l’Església de Sant Bernat Calbó amb l’ofrena de clavells que portarà el Sant Crist al Viacrucis i, a la tarda, prosseguia amb l’adoració de la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang i, a l’Església de Sant Francesc d’Assís, amb l’ofrena del clavell i el cirial. Les flors que van dipositar-s’hi ahir les lluiran als passos a les processons d’avui i de Divendres Sant. Com és tradició, amb una saeta per cada pas de la processó –la Segona Caiguda de Jesús, de la Germandat de Sant Miquel Arcàngel; l’Ecce Homo, de la Confraria dels Sants Just i Pastor; La negació de Pere, de la Confraria de Sant Pere Apòstol; i Jesús troba la seva Mare, de la Confraria de Jesús de l’Amargura–, la saetera arrencava aplaudiments d’un Mercadal ple a vessar.