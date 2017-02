Menjar greixos saturats d'origen animal augmenta el risc de diabetis tipus 2

Ho afirma un estudi en què hi ha participat la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

EFE

Actualitzada 16/02/2017 a les 12:13

Consumir greixos saturats i d'origen animal, com la mantega, rica en àcids grassos saturats i trans, augmenta el risc de patir diabetis tipus 2, però menjar iogurt sencer comporta menys risc. Aquest és el resultat del seguiment durant quatre anys de més de 3.000 homes i dones d'entre 50 i 80 anys participants en el projecte PREDIMED, un estudi clínic d'intervenció nutricional en pacients amb alt risc cardiovascular, dut a terme per la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, en col·laboració amb altres centres participants a l'estudi PREDIMED i la Universitat de Harvard.



L'estudi, que publica la revista científica 'The American Journal of Clinical Nutrition', fa més evident que una dieta alta en aliments d'origen vegetal i baixa en aliments d'origen animal, com la dieta mediterrània, té efectes beneficiosos sobre la salut i redueix l'impacte ambiental en el planeta.



En aquest estudi, els investigadors han volgut anar més enllà i avaluar exactament quins greixos dietètiques es relacionen amb el fet de tenir més risc de patir diabetis tipus 2.



També han investigat quins efectes tenen sobre la diabetis diferents aliments alts en greixos saturats, que s'han relacionat prèviament amb malalties cardiovasculars.



Els resultats més rellevants d'aquest treball -fruit del seguiment durant quatre anys de més de 3.000 homes i dones d'entre 50 i 80 anys- demostren que les persones que ingereixen greixos saturats i greixos d'origen animal tenen dues vegades més risc de patir diabetis tipus 2 comparat amb aquelles persones que mengen menys.



El consum de 12 grams al dia de mantega s'ha relacionat amb el doble de risc de patir diabetis als quatre anys i mig, que és el temps durant el qual s'ha fet el seguiment dels voluntaris que han participat en el projecte.



En canvi, menjar un iogurt sencer al dia s'associa a un 35% menys risc de desenvolupar diabetis.



L'estudi ha analitzat les dades de 3.349 participants amb alt risc cardiovascular de l'estudi PREDIMED que no tenien diabetis a l'inici de l'estudi, se'ls va seguir durant una mitjana de quatre anys i mig, durant els quals 266 persones van desenvolupar la malaltia.



L'estudi ha estat liderat per Marta Guasch-Ferré, investigadora de l'Escola de Salut Pública de Harvard; Nerea Becerra-Tomás, de la Unitat de Nutrició Humana, i Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV i de l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus i investigador principal de la Xarxa CIBERobn de l'Institut Carlos III, tots membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).



Segons els investigadors, els resultats destaca la importància de substituir el consum de greixos animals i saturats (especialment la carn vermella i processada) per altres d'origen vegetal, com l'oli d'oliva o fruita seca.