La 35a edició de l'Olimpíada Escolar de Reus escalfa motors amb prop de 2.500 participants

Durant la presentació de la competició s'han entregat els reconeixements del programa Targeta Verda i els diplomes als finalistes i guanyadora del cartell

Reconeixements del programa Targeta Verda

Eugènia Cousillas de l’Escola Joan Rebull

Jordi Llavero de l’Escola Puigcerver

Centre educatiu ZER Conca de Barberà

Robert Porqueres Valls de l’escola Beat Bonaventura de Riudoms

Equip de relleus del Centre Aura de la Canonja, compost per: Anna Salvadó, Isona Serra, Blanca Lorenzo i Júlia Rovira.

Prop de 2.500 participants, procedents de 43 centres educatius –36 del Baix Camp–, participaran en la 35a edició de l’Olimpíada, que del 3 al 26 de març ompliran d’activitats les diferents seus. Un any més, la competició estarà reservada per a les categories aleví i benjamí. La 35a Olimpíada Escolar de Reus amplia les competicions a 14 modalitats esportives, amb la incorporació del tennis, i amb la incorporació el dia de la cloenda, el diumenge 26 de març, d'un cros familiar.Els espais esportius on tindran lloc les diferents competicions seran el Reus Deportiu, el Club Natació Reus Ploms, el Club Tennis Reus Monterols i el Pare Manyanet, la llotja de la Cambra de Comerç, que donarà cabuda a la competició d’escacs, la plaça Anton Borrell, on es faran les bitlles catalanes, les instal·lacions municipals del Pavelló Olímpic Municipal, el Polilleuger Ciutat de Reus, i els camps de futbol del Reddis, Districte Vè, Pastoreta, Mas Iglesias i Estadi Municipal, a més del Parc de l’Oest al polígon AgroReus, pel cros familiar final.Aquesta edició, de manera consensuada amb un ampli sector de la comunitat educativa, ha mogut les dates per tal de celebrar la competició abans de les vacances de Setmana Santa. Aquest fet desplaça al Pavelló Olímpic la cerimònia inaugural el dia 3 de març de 2017, a partir de les 20 hores. L’Olimpíada es consolida en el format de 3 setmanes, i mantindrà la promoció dels valors positius de l’esport. En el transcurs de l’acte de presentació, que ha tingut lloc aquest dijous a la Sala Santa Llúcia, els representants institucionals han fet especial èmfasi en la importància d’aquesta organització com a eina per impulsar i dinamitzar la pràctica esportiva en edat escolar.Durant l’acte s’ha fet el lliurament de diplomes als finalistes al cartell i s’ha ressaltat i premiat el cartell «Tots som esport», signat per Paula Morillo Jaime del Col·legi Sant Josep de Reus. L'acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; el regidor d’Esports, Jordi Cervera, i el president del Consell Esportiu del Baix Camp, Josep Llabaria, a més representants d’entitats esportives i dels centres educatius participants.En el transcurs de l’acte de presentació de la nova edició de l’Olimpíada s’han lliurat els premis del programa Targeta Verda, impulsat pel Consell Esportiu del Baix Camp i la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus amb l’objectiu de premiar les actituds positives i de joc net durant la passada edició de l’Olimpíada Escolar.Els premiats són els següents:- Reconeixements al foment del joc net i valors positius de l’esport com a tècnic esportiu:- Reconeixements al foment del joc net i valors positius en les competicions esportives individuals:Reconeixement a les accions més destacades durant l’Olimpíada Escolar 2016: