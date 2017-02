Iniciades les obres del barranc del Pedret per evitar l'estancament d'aigua i la proliferació de mosquits

Les obres d’adequació tenen un pressupost de 20.282€

La regidoria de Medi Ambient i Ocupació porta a terme les obres d'adequació del barranc de Pedret, al seu pas pel barri Immaculada, amb l'objectiu d'evitar l’erosió de la infraestructura, que posava en risc l’estabilitat i la seguretat del llit del barranc, a més de frenar la velocitat de les avingudes d’aigua i millorar el drenatge del terreny.



Les obres, adjudicades a l’empresa J. Morell amb un pressupost de 20.282 euros, consisteixen en la regularització prèvia dels solcs erosionats i la col·locació d'una escullera horitzontal amb pedres d'entre 1.000 i 2.000 kg al llarg de 230 metres lineals del barranc. L’actuació es va iniciar el passat 6 de febrer i tindrà una durada estimada de dues setmanes.



Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afirma que «amb aquesta obra, es reforça la infraestuctura, a la vegada que es minimitzen els riscos ambientals i per a la salut pública que pot comportar l’acumulació de residus i l’estancament d’aigua en aquest tram del barranc proper al barri Immaculada».



L'erosió per l’aigua posava en risc l’estabilitat i la seguretat del llit del barranc, alhora que havia causat solcs on s’hi acumulava aigua estancada. Aquest fet havia provocats queixes dels veïns de la zona per la possibilitat que fos un focus de proliferació de mosquits.