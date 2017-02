Es replanten una quinzena d'arbres als passejos de Sunyer i Prim de Reus

Els arbres presentaven deficiències en el seu estat fitosanitari que podien suposar un perill a la via pública

16/02/2017

Els arbres dels passejos de Sunyer i Prim de Reus estan sent replantats durant aquesta setmana. En total la Regidoria de Via Pública planta 14 nous arbres al passeig de Sunyer i quatre més al passeig de Prim, en tots els casos de l'espècie Platanus hispanica (plataners), que substitueixen als que s'han retirat perquè presentaven deficiències en el seu estat fitosanitari que podien suposar un perill a la via pública.



Els nous plataners es planten a la coca central dels passejos amb intervencions als escocells en què s'eliminen les grans soques residuals dels arbres talats amb maquinària especialitzada per no malmetre els paviments. Posteriorment es netegen les restes de terra i arrels residuals i s'aporten noves terres adients pel nou arbrat. El cost d'aquesta inversió és de 18.174 euros i inclou la plantació i els posteriors treballs de manteniment i reg durant dos anys. Els treballs els realitza l'empresa Urbaser durant tota aquesta setmana. Mentre durin les feines es poden registrar algunes incidències de trànsit en zones properes a la intervenció.



El regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, ha recordat que aquesta replantació permetrà garantir el bon estat fitosanitari de l'arbrat d'aquesta zona i minimitzar possibles riscos de caigudes d'arbres o branques a la via pública. Monseny ha afegit que des dels serveis municipals de Jardineria es revisa de manera permanent l'estat de l'arbrat per evitar incidències.