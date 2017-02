El documental 'Les 7 vides d'Eduard Toda' s'emetrà dissabte al Canal 33

L'audiovisual explica la vida del reusenc, primer epitòleg català, diplomàtic i viatger

Redacció

Actualitzada 16/02/2017 a les 11:25

Tots aquells que encara no hagin vist el documental Les 7 vides d’Eduard Toda ho podran fer el proper dissabte 18 de febrero a les 22.55h al Canal 33. L’audiovisual, realitzat per Ramon Masip, Toni Orensaz i Manel Vinuesa, explica la vida d'Eduard Toda i Güell (Reus 1855-Poblet 1941), primer egiptòleg català, diplomàtic i viatger. Reus ha dedicat una extensa programació d’actes al il·lustre reusenc aquest 2016 en el marc de l’Any Toda.



El documental tracta les diverses factes vitals de Toda: com va ser amic íntim d’Antoni Gaudí, primer egiptòleg català i espanyol, el primer a excavar una tomba intacta a l’antic Egipte, diplomàtic a la Xina del segle XIX, viatger infatigable pel continent asiàtic, «descobridor» del català a l’Alguer, erudit de la Renaixença, un dels bibliòfils més grans de la història de Catalunya, home de negocis d’èxit a Londres i, al final dels seus dies, reconstructor del monestir de Poblet.



L'Any Toda, una col·laboració entre l'Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya juntament amb altres entitats i institucions, ha servit per recuperar la memòria i difondre la insòlita vida i trajectòria d'aquest reusenc de cultura que va promoure la reconstrucció del Castell d'Escornalbou i el monestir de Poblet.