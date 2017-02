Detinguts dos veïns del barri Fortuny per diversos robatoris al mateix barri

Haurien entrat a cinc domicilis i van robar també un vehicle i diners amb targetes sostretes

Actualitzada 16/02/2017 a les 14:21

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van detenir el passat dimarts, 14 de febrer, dos homes, de 45 i 50 anys, tots dos veïns de Reus i de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors de cinc robatoris amb força a interior de domicili, un robatori i furt d'ús de vehicle i un delicte d'estafa bancària. Les detencions són resultat d'una investigació iniciada a finals de desembre després de produir-se una sèrie de robatoris amb força en domicilis del barri Fortuny de Reus.



Tots els robatoris es produïen sempre en horari nocturn, en plantes baixes o de fàcil accés per finestres. Un cop a l'interior, els lladres s'emportaven aparells electrònics, diners, joies, targetes bancàries i documents.



D'un dels domicilis, al carrer Navarra, els lladres es van emportar, entre altres objectes, les claus d'un vehicle, que el van sostreure quan van veure que estava estacionat davant el domicili. Els lladres també havien utilitzat targetes bancàries sostretes en un dels robatoris per retirar diners en caixers automàtics.



La detenció dels lladres es va produir aquest febrer, quan els Mossos van aturar un vehicle sospitós, ocupat per dues persones, al mateix carrer Navarra. Els agents els van identificar i van comprovar que duien joies i altres objectes de dubtosa procedència. Posteriorment es va determinar que els objectes intervinguts constaven com a sostrets. A més, també van esbrinar que els autors dels robatoris serien un dels identificats en el vehicle i el seu company de pis. Aleshores es va realitzar la detenció dels dos individus en el seu domicili, també al carrer Navarra del barri Fortuny.



Un dels detinguts va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria i l'altre va passar ahir davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i va quedar també en llibertat amb càrrecs.