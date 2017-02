Aquest divendres es celebra el 19è sopar Solidari per Nicaragua a Reus

Es presentarà el projecte que ajuda a joves que són «treballadors del carrer»

Actualitzada 16/02/2017 a les 13:27

Aquest divendres 17 de febrer es durà a terme el 19è Sopar Solidari per Nicaragua, organitzat per l'Associació AQUN, amb la col·laboració de la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència. Tindrà lloc al Centre Cívic Migjorn, a partir de les 20.30h.



En el sopar es farà la presentació del projecte ubicat a l'escola Quincho Barrilete, situada al barri popular de San Judas, a Managua. Es tracta d'un centre educatiu que escolaritza a nens, nenes i adolescents que són «treballadors del carrer». També es realitzarà la xerrada i presentació del llibre Guerrillera, mujer y comandante de la revolución sandinista: memorias de Leticia Herrera, de Maria Pau Trayner i Maria Antonia Sabater. A més també hi haurà contes solidaris, jocs per a infants i un sopar amb productes típics de Nicaragua. Hi haurà, durant tot el vespres, un punt de venda de productes de comerç just, de llibres solidaris i de Nicaragua.



El preu del sopar és de 10 euros, i gratuït per als menors de 12 anys.