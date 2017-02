La Cambra de Comerç presenta les possibilitats de Hong Kong pels empresaris reusencs

La sessió ha estat dirigida per l'advocada de NET Craman a les oficines de Hong Kong, Elvira Jiménez i per l'encarregada de Marketing a HKTDC, Virginia Seoane.

Dues sessions dels Esmorzars Cambra han servit per a descobrir l'enclavament asiàtic i també les novetats fiscals pel 2017

Redacció

Actualitzada 15/02/2017 a les 17:33

La Cambra de Comerç ha realitzat, aquest dimecres, dues sessions simultànies dels Esmorzars Cambra. Una d’elles ha estat destinada a descobrir les possibilitats de negoci de Hong Kong atenent el seu enclavament estratègic dins la regió asiàtica i, també, la seva condició financera.



La sessió ha estat dirigida per l’advocada de NET Craman a les oficines de Hong Kong, Elvira Jiménez i per l’encarregada de Marketing a HKTDC, Virginia Seoane. L’objectiu de la sessió no ha estat només purament informatiu sinó que els assistents han generat un intercanvi d’opinions i preguntes relacionades amb els seus negocis i han portat a debat la voluntat d’expandir-se cap a aquesta regió.



Les ponents han destacat les perspectives de futur que contemplen la possibilitat que la Xina i els mercats en desenvolupament i emergents d’Àsia superin les economies avançades del món. Això fa que cada vegada hi hagi més empreses que es plantegin l’opció d’internacionalitzar-se cap a aquests mercats.



L’altra Esmorzar Cambra ha estat centrat en l’anàlisi de les novetats fiscals d’aquest 2017, presentant el nou sistema de subministrament immediat d’informació de l’IVA. La sessió ha estat conduïda per Lídia Pérez i José Ignacio Arribas, especialistes del bufet Hàbeas Advocats i Economistes.