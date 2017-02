Un taller sobre l'ús del Big Data, primera sessió del cicle Idees x Business 2017

L'esdeveniment tindrà lloc el proper dijous 16 de febrer

Actualitzada 14/02/2017 a les 09:40

Les instal·lacions de firaReus a l’edifici Tecnoparc acolliran el proper dijous 16 de febrer, de 9.15h a 11h, la primera sessió del cicle Idees x Business, que aquest 2017 arriba a la quarta edició. Consistirà en un taller pràctic sobre l’ús del Big Data a càrrec del professor col·laborador del Màster Intel·ligència de Negoci i Big Data de la Universitat Oberta de Catalunya, Àlex Caminals.Els assistents podran conèixer l’ús de tècniques d’anàlisi de dades innovadores i elements tecnològics per a la seva gestió i tractament. La primera mitja hora s’explicaran les bases teòriques del Big Data i a continuació es posaran en pràctica les tecnologies de tractament i anàlisi de dades. L’objectiu és arribar a mostrar les diferències i beneficis que aporta el paradigma Big Data respecte al Business Intelligence tradicional. Els interessats es poden inscriure gratuïtament a la pàgina web www.redessa.cat Els encarregats de presentar l’acte de dijous seran la delegada territorial de la Universitat Oberta de Catalunya, Fanny Galve, i el Regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio. La segona sessió de l’Idees x Business 2017 serà el 16 de març i tractarà sobre l’Open Data. El període d’inscripció s’obrirà en breu.El cicle Idees x Business és impulsat conjuntament per Redessa, la Regidoria de Promoció Econòmica, la Universitat Oberta de Catalunya i Mas Carandell. El seu objectiu és promoure estratègies empresarials, innovadores, o poc conegudes al territori, per afavorir el desenvolupament empresarial i professional de Reus i del Camp de Tarragona.