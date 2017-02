Reus promoció col•labora amb Buscounchollo.com per incrementar les pernoctacions a la ciutat

Fins al moment, l’oferta ja ha assolit facturar 5.959€

L’Agència Reus Promoció col·labora amb el portal web d’ofertes de viatges per Internet www.buscounchollo.com , una portal web que ofereix ofertes de viatges a preus molt reduïts. Aquesta acció s'emmarca en el nou pla de promoció i comercialització amb el qual Reus Promoció busca nous mercats a través de les noves tecnologies i les accions en línia.El seu objectiu és aprofitar el gran posicionament que el portal web té en la venda de viatges per Internet per promoure la pernoctació de turistes a la ciutat i arribar, així, al públic estatal.La col·laboració de l’Agència es basa en fer d’enllaç entre els els hotelers de la ciutat i l’empresa per nodrir el lloc web d’ofertes, que alhora facin promoció dels principals reclams turístics de la ciutat: patrimoni, cultura, compres i vermut.L’oferta promou la pernoctació a la ciutat incloent l’entrada per visitar el Gaudí Centre i l’Institut Pere Mata. Actualment, les dates disponibles de les ofertes al lloc web són: del 9 de febrer al 24 de març, del 26 de març al 12 d’abril, del 18 al 27 d’abril, de l’1 al 9 de maig, del 21 de maig al 23 de juny i del 25 al 30 juny.Fins al moment, l’oferta ha assolit 75 reserves per a 161 persones que pernoctaran als hotels de la ciutat, amb un volum facturat de 5.959 euros. Un total de 2.535 persones han visualitzat la descripció de l’oferta.