Reus acollirà una bicicletada popular en benefici de la Fundació Noèlia el 19 de març

Les inscripcions s'obriran el proper 20 de febrer

Actualitzada 14/02/2017 a les 12:56

Un recorregut de 5,5 quilòmetres amb inscripció solidària de 5 euros

Els reusencs mostraran la seva part més solidària el dia 19 de març amb una Bicicletada popular. La recaptació es destinarà íntegrament a la Fundació Noèlia, que treballa per trobar la cura per als nens que pateixen distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen VI. Tots aquells que vulguin assistir a la Bicicletada Popular, promoguda per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus i organitzada conjuntament pel Club Ciclista Reus, Reus Esport i Lleure i la col·laboració de Tretzesports, podran inscriure’s a partir del proper 20 de febrer.La representant de la fundació Noèlia, Noèlia Canela, ha explicat que en els darrers anys s’ha avançat considerablement la recerca sobre aquesta patologia i que la fundació participarà en un congrés científic a Washington (EUA) on es presentaran els darrers avenços. L'entitat treballa per crear un registre estatal d'aquesta malaltia i per instar a laboratoris farmacèutics i mèdics perquè intensifiquin la recerca en aquest àmbit.Per la seva banda, e regidor d'Esports, Jordi Cervera, ha explicat que l’esdeveniment tindrà lloc durant tot el matí del diumenge 19 de març a l’avinguda Sant Jordi, el parc de Sant Jordi i la plaça de l’Univers amb un seguit d’activitats complementàries al recorregut urbà de la bicicletada. També ha recordat que amb aquesta activitat es pretén promocionar l’ús de la bicicleta i ha agraït la col·laboració desinteressada d’entitats, empresaris i particulars.El recorregut de la Bicicletada tindrà una distància de 5,5 quilòmetres. Sortirà a les 10.30h des de l’avinguda de Sant Jordi seguirà l’itinerari per la plaça de Pompeu Fabra, riera Miró, riera Aragó, avinguda Pere el Cerimoniós, avinguda Jaume I, plaça d’Hèrcules, carrer Misericòrdia, plaça Pastoreta, passeig Prim, Plaça del nen de les Oques, carrer Sant Joan, plaça de Prim, raval de Jesús, raval de Martí i Folguera, raval de Robuster, raval de Sant Pere, plaça de la Sang, raval del Pallol, plaça de Catalunya, raval de Santa Anna, carrer de Salvador Espriu, carrer de l’Amargura, plaça de la Lliberta t, avinguda de Sant Jordi i arribada novament al parc de Sant Jordi. Un cop finalitzat el recorregut es realitzaran diverses activitats, sortejos, degustacions i animacions.Els interessats en participar a la jornada podran fer la inscripció per un preu de 5 euros a la web www.tretzesports.org i presencialment a les botigues i centres col·laboradors, entre els quals hi ha confirmats Biciclik Reus, Motobike, Pedals i Bici Park. A la web de reusesport.cat s’aniran actualitzant els llocs on es podran realitzar les inscripcions presencials.