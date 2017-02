Torna el concert de Divendres de Carnaval d'El Círcol per lluitar contra el càncer

El concert anirà a càrrec del grup català The Soul Beams.

Actualitzada 13/02/2017 a les 10:05

El Círcol de Reus, amb la participació de l’Associació de Concerts, organitza un any més el tradicional concert de Divendres de Carnaval, que enguany tindrà lloc el pròxim 24 de febrer al Teatre Fortuny. El concert anirà a càrrec del grup The Soul Beams, un grup català de 12 músics amb experiència arreu del país, i anirà en favor de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre



Les entrades es poden adquirir, des del 7 de febrer, a la secretaria del Círcol per un donatiu mínim de 15 euros. Tots els fons recaptats es destinaran a la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, en concret al Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon que actualment s’està desenvolupant al Camp de Tarragona.