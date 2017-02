La depressió centra la propera jornada de formació de l'Institut Pere Mata

L'esdeveniment tindrà lloc el proper 16 de febrer a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus

Redacció

Actualitzada 13/02/2017 a les 13:47

L’Hospital Universitari Institut Pere Mata dedicarà la seva primera jornada trimestral de formació a la depressió, una de les malalties amb una major incidència a la població. Sota el títol Estats depressius a la infància i l’edat adulta, la jornada té l’objectiu de millorar el coneixement sobre els trastorns depressius al llarg del cicle vital i, especialment, en la infància i adolescència i en la tercera edat. L’esdeveniment tindrà lloc el proper 16 de febrer a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus.



La jornada s’iniciarà a les 9.30h amb la presentació a càrrec del director mèdic de l’HU Institut Pere Mata, Francesc Arrufat. Tot seguit, el psiquiatre Cristòbal Gastón, de l’Hospital Clínic de Barcelona, farà una conferència inaugural amb el títol El debat emoció i cognició en neurociències. Avanços en la comprensió dels dominis simptomàtics de la depressió unipolar.



En acabar la sessió inaugural es durà a terme la taula rodona Depressió a la infància i la adolescència, moderada pel Cap de l’Àrea Comunitària Infantil i Juvenil de l’HU Institut Pere Mata, Jordi Peris. En la taula rodona intervindran Josepa Canals, catedràtica de psicopatologia del nen i adolescent de la URV, que parlarà sobre la malaltia en aquesta etapa de la vida; Soledad Romero, psiquiatra de l’Hospital Clínic, que exposarà el programa de Trastorns afectius infantojunvenils; i Esmeralda San Martín, psicòloga clínica de l’HU Institut Pere Mata, que abordarà un cas clínic.



La segona taula rodona girarà entorn els Factors diferencials de la depressió, que moderarà la Cap de l’Àrea Comunitària d’Adults de l’HU Institut Pere Mata, Cristina Sáez. En ella es tractarà La personalitat i els estats depressius a càrrec d’Alfonso Gutiérrez-Zotes, psicòleg clínic Unitat d’Aguts de l’HU Institut Pere Mata; la Perspectiva de gènere en la depressió per part de Judith Usall del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona; i els Aspectes transculturals de la depressió per part de Francisco Collazos, psiquiatra de l’HU Vall d’Hebron de Barcelona.



Per últim hi haurà una tercera taula rodona sobre Aspectes medicolegals i de la salut en la depressió, que moderarà el psicòleg clínic Alfonso Gutiérrez-Zotes. La Depressió en la tercera edat l’exposarà Imma Grau, directora del centre Sociosanitari Monterols de l’HU Institut Pere Mata. El següent ponent tractarà sobre Depressió, fibromialgia, i fatiga crònica, a càrrec de Susana Santamaría, psicòloga clínica de l’HU Institut Pere Mata; mentre que Aina Estarellas, metge forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses a Tarragona, explicarà els Aspectes medicolegals de la depressió.