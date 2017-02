Detingut en enxampar-lo venent marihuana davant d'un local de Reus

També es va detenir un home per tenir un requeriment judicial de recerca i detenció en el marc d’un dispositiu conjunt entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra

Redacció

Actualitzada 13/02/2017 a les 12:27

Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra van detenir dues persones i van identificar-ne 15 el passat divendres 10 de febrer en el marc d’un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana, civisme i inspecció de locals dut a terme al carrer d’Antoni Bofarull. Un dels homes va ser detingut per un presumpte delicte contra la salut pública, mentre que l’altre va ser detingut per tenir un requeriment judicial de recerca i detenció.



El dispositiu es va desenvolupar prop de les 21.15h al carrer Bofarull, just davant d’un local concorregut de la ciutat. Justament en aquest indret els agents van enxampar in fraganti un home de 26 anys i veí de Reus que estava venent marihuana. Davant dels fets el jove va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Per altra banda, en la mateixa via es va detenir un home de 25 anys i també veí de Reus que tenia un requeriment judicial de recerca i detenció. L’operació de control es va tancar amb 15 persones identificades i 4 denúncies per tinença de substàncies estupefaents.



L’operatiu de control forma part de la campanya de vigilància que els cossos de seguretat porten a terme en diferents zones de la ciutat de manera coordinada per a la prevenció de la delinqüència. En aquest sentit, hi van participar dotacions de seguretat ciutadana i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra conjuntament amb patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus.