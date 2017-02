La reusenca Maika Barbero es queda sense participar a Eurovisió

Va acabar quarta en la gran final del programa ‘Objetivo Eurovisión’ de TVE

Actualitzada 12/02/2017 a les 11:59

Espanya es queda sense representació reusenca al festival d’Eurovisió. La cantant Maika Barbero, participant del programa ‘Objetivo Eurovisión’ de TVE que havia d’escollir el representant espanyol, va acabar en la quarta posició en la gran final que es va celebrar aquest dissabte a la nit.Maika participava amb el seu tema ‘Momento crítico’, que ja havia presentat en una gira que l’havia portat a representar espanya al Festival del Bàltic. Amb dos discos sota el braç, aquesta era la segona participació de la reusenca en un programa musical de televisió, després de debutar a ‘La Voz’.El vencedor de la gala final d’Objetivo Eurovisión va ser Manel Navarro, de Sabadell, que representarà Espanya a Kiev amb el tema ‘Do it for your lover’.Aquesta va ser l’actuació de Maika Barbero en la gran final.