Actualitzada 11/02/2017 a les 17:05

L’equip de govern de l’Ajuntament de Reus presentarà dilluns un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a l’anul·lació de l’adhesió del municipi a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), segons ha anunciat aquest dissabte l’alcalde, Carles Pellicer.



El jutge va estimar divendres el recurs presentat per quatre regidors de Ciutadans i Societat Civil Catalana el setembre de 2015 en relació a l’entrada de Reus a l’AMI. En la sentència, el jutge anul·la i declara no conforme a dret tant aquest acord del ple com el decret d'alcaldia que aprovaven l'adhesió de Reus a l'AMI i el pagament de la quota a aquesta entitat. Pellicer ha explicat que, tot i conèixer la sentència del jutjat, mentre no existeixi una sentència ferma sobre la qüestió plantejada, Reus continuarà adherit a l’AMI tot respectant la voluntat dels 17 regidors que van votar-hi a favor el 13 de juliol de 2015.



L'alcalde ha recordat que la sentència «és coincident amb tota una situació que es produeix al país» en la setmana del judici pel 9-N i ha apuntat que mentre el jutge ha emès la sentència estimant la voluntat dels quatre regidors de Ciutadans de «restar sobirania al plenari municipal, també és cert que 13 jutges d'altres contenciosos administratius del país han desestimat la voluntat de desautoritzar i deslegitimar la voluntat majoritària dels representats electes municipals». En aquesta línia, ha lamentat que no s'hagi respectat l'autonomia municipal.



Pellicer, que ha recorregut que si la sentència arriba a ser ferma hauran de prendre «una determinació», ha comparegut aquest dissabte acompanyat dels portaveus dels grups municipals que integren el govern: Montserrat Vilella, del PDeCAT; Noemí Llauradó, d'ERC-MES-MDC-Avancem-AM, i Jordi Cervera, d'Ara Reus.