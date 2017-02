Reus acull per tercer any consecutiu la batalla de danses urbanes 'Feel the Soul'

La competició tindrà lloc el proper diumenge 12 de febrer a la Sala Puig

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 11:34

Prop de 50 participants ompliran la Sala Puig de Reus el proper diumenge 12 de febrer per demostrar les seves habilitats de dansa ‘freestyle’. Es tracta del certamen ‘Feel the soul’, esdeveniment organitzat per l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis-Fraga per tercer any consecutiu. Amb aquest esdeveniment els seus impulsors pretenen potenciar, promoure i apropar les danses urbanes a tot tipus de públic.



Els participants podran competir en dos estil: Hip Hop i Popping. Les actuacions seran jutjades pels professionals Joseph Go (O’trip) i Brooke (Pro-motion), ballarins pioners en el seu estil en l’àmbit europeu i guanyadors i membres de jurats de certàmens de renom mundial. La música de l’esdeveniment la posarà Willy Will Fly (Save the Cheerleader) i Sergi Llussà i Drian Hernández actuaran com a speakers.



En paral·lel al certamen es realitzaran dues altres activitats. Per una banda l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis-Fraga acollirà diferents Workshops el dissabte 11 de febrer a càrrec dels jutges de les batalles, Joseph Go i Brook. Per altra banda, s’ha convocat un concurs de fotografia sota el lema #SHOWMEYOURSOUL que engresca els joves ballarins i ballarines de Hip Hop i Popping a demostrar les seves habilitats a les xarxes socials.



La competició és oberta al públic, que podrà comprar l’entrada a les guixetes per 8 euros amb consumició inclosa. Durant el matí, a partir de les 11 h, es podran veure les pre-seleccions de la categoria Kids (Fins als 11 anys) i Juniors (12 anys- 16 anys). A les 15.30 h serà el torn dels Adults (+16 anys). Un cop acabada aquesta fase, els finalistes competiran fins a les vuit del vespre. L’esdeveniment comptarà amb participants de llocs com Galícia, Andalusia, País Valencià, Aragó i, fins i tot, de França.