La Fundació Reddis lliura els premis de Batxillerat i FP del Baix Camp

L’import global que han rebut els treballs ha estat de 7.500€ per un total de 9 premis

Actualitzada 10/02/2017 a les 18:00

Premis als treballs de recerca de batxillerat

Premis als treballs de projecte de formació professional

La Fundació Privada Reddis va lliurar el passat dimecres 8 de febrer els Premis de Recerca de Batxillerat, que enguany arriben a la sisena edició, i els Premis als millors treballs de projecte de Formació Professional que han realitzat els alumnes dels instituts del Baix Camp.Per al curs 2015-2016, la Fundació ha concedit un total de 9 Premis per un import global de 7.500€: 6 Premis de Recerca als alumnes de Batxillerat, per un import de 5.000€, i 3 Premis als millors treballs de projecte de Formació Professional, per un import de 2.500€.(1.200€): L’aerodinàmica a la Fórmula 1. Per Benet Eiximeno Franch, del Col·legi Sant Josep de Reus(800€): L’or líquid del Baix Camp. Per Alba Segarra Casas, de l’Institut Cambrils(500€): Elaboració de cervesa artesana. Per Núria Lladós Armengol, de l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils(1.200€): Malaltia de Chagas, la gran desconeguda. Per Maria Sopena Rios, de l’Institut Domènech i Montaner de Reus(800€): Estereotips i prejudicis cap a la cultura gitana. Per Mar Carmona Comino , de l’ Institut Josep Tapiró de Reus(500€): desert(1.500€): Creació d’un establiment en el sector de la restauració. Per Mireia Farnós Espuny, de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils(1.000€): Modificació d’un selector d’avellanes. Per Baltasar Martos Sorroche i Ruben Martínez Rodríguez, de l’Institut Domènech i Montaner de Reus(600€): N’AK BAR. Per Joan Llarch Bertolí, de l’Escola d’Art i Disseny de Reus