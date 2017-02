Detenen quatre veïns de Reus amb cabdells de marihuana preparats per vendre

Les detencions es van produir aquest dijous en el marc d'un dispositiu conjunt realitzat entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 12:41

Quatre veïns de Reus van ser detinguts aquest dijous 9 de febrer per un delicte contra la salut pública en un dispositiu conjunt realitzat entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. El dispositiu es va realitzar entre les 17h i les 19.45h en quatre punts del passeig de la ciutat: el passeig Mata, l'avinguda de Sant Jordi, la plaça de la Pastoreta i l'avinguda dels Països Catalans. A més dels 4 detinguts, es van identificar 29 persones.



Els Mossos d’Esquadra van detenir quatre persones, que viatjaven en un mateix vehicle, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. També se’ls ha obert diligències per la tinença de substàncies estupefaents fraccionada i preparada per a la seva venda. Es tracta de quatre veïns de Reus, tres de nacionalitat colombiana i un d'espanyola, d'entre 22 i 30 anys.



El dispositiu policial conjunt s’ha tancat, també, amb el control i la identificació de 18 vehicles, que va donar lloc a dues denúncies per incompliment de la normativa de circulació i a la retirada d'un vehicle.