Més de 400 alumnes participaran en la 4a Gimcana de l'alimentació saludable als Mercats de Reus

L'edició d'enguany tindrà lloc els dies 14 i 16 de març

Actualitzada 09/02/2017 a les 14:16

Un total de 409 alumnes de 6è de Primària de 9 escoles de Reus participaran en la 4a Gimcana de l’alimentació saludable als Mercats de Reus, que tindrà lloc els dies 14 i 16 de març. L’objectiu d’aquesta activitat és promoure i millorar els hàbits alimentaris, valorar la riquesa alimentària del nostre entorn i conèixer i veure els productes frescos. Per això des de la primera edició es duu a terme als mercats municipals: tant el Mercat Central com el Mercat del Carrilet. La Gimcana és una proposta del Consell d'Infants Ciutadans de 2013 organitzada per l'Ajuntament de Reus que forma part de l'oferta municipal de recursos educatius.



El dimarts 14 de març més de 160 alumnes faran les proves al Mercat del Carrilet, mentre que el dijous 16 de març 245 alumnes la faran al Mercat Central. Com en les edicions anteriors, els alumnes es repartiran en grups i hauran de respondre diverses preguntes i fer proves relacionades amb l'alimentació, la salut i els productes frescos i de mercat. Per fer-ho, es mouran per les diferents parades i hauran de completar la Gimcana en un temps determinat.



Els centres educatius que participen en l’edició d’enguany són l’escola Marià Fortuny, Alberich i Casas, Pompeu Fabra i Rosa Sensat, que faran la prova al Mercat del Carrilet; i General Prim, La Salle, Ciutat de Reus, Cèlia Artiga i Sant Josep, que participaran al Mercat Central. L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut, s'encarrega de l'organització amb la col·laboració de les regidories de Via Pública, d'Ensenyament i Política Lingüística, dels Mercats de Reus i la URV, amb la participació d'alumnes del Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.