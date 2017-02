Els acusats de robar en cases de Lleida, Tarragona i Castelló neguen els fets i neguen conèixer el joier de Reus

Sis dels encausats només accepten preguntes del seu advocat i declaren ser familiars i dedicar-se a la venda de ferralla

Actualitzada 09/02/2017 a les 13:05

Els vuit acusats de cometre fins a 31 robatoris amb força en cases habitades de diversos municipis de Lleida, Tarragona i Castelló han negat aquest dijous els fets, durant la seva declaració en la quarta i última jornada del judici. Tots vuit han negat també conèixer el novè acusat, un joier de Reus acusat de receptació per presumptament vendre el material robat des del seu establiment. Sis dels encausats només han respost les preguntes del seu advocat i han explicat que són familiars i que es dediquen a la venda de ferralla. Els altres tres, entre ells el joier, que ha declarat no haver vist mai a cap dels altres acusats, sí que han acceptat les preguntes de la fiscal i la resta d'advocats. La fiscalia demana penes de fins a set anys i mig de presó pels vuit acusats de robatoris amb força. A més, sol·licita un any de presó pels nou acusats per un delicte de pertinença a grup criminal, dos anys pel joier per receptació i dos anys de presó més a un dels encausats, acusat d'atemptat a l'autoritat en intentar atropellar un Mosso per fugir d'un control a l'entrada de Lleida.