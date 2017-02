El cos consular s'informa a Reus del nou sistema del telèfon d'emergències 112, pioner en l'atenció amb 50 idiomes

Es posarà en marxa a partir de la setmana vinent

Actualitzada 09/02/2017 a les 15:43

A partir de la setmana vinent es posarà en marxa l'ampliació del telèfon d'emergències 112 amb capacitat per atendre una cinquantena d'idiomes, és a dir, més del 90% del mapa mundial -fins ara només s'atenia en català, castellà, anglès, francès i alemany. Aquest sistema pioner s'ha presentat aquest dijous al cos consular a l'edifici 112, amb l'assistència del conseller d'Interior, Jordi Jané. Als 130 operadors que hi treballen per cobrir les 24 hores del dia, s'hi afegirà un ampli grup de traductors de guàrdia. Una empresa externa els activarà i transferirà la trucada perquè en 30 segons el traductor ja pugui entrar en la conversa i ajudar el ciutadà que truca per una urgència. «Donarem una cobertura molt generalitzada; la gent, quan truca al 112, és quan més ho necessita i i en aquell moment t'expliques millor si ho fas amb el teu propi idioma, sempre és un avantatge», ha dit Jané.