Demanen 38 anys de presó i n'acaben pactant 2 per agredir a la seva dona i amenaçar de mort a dos familiars

L’home va tancar les víctimes amb clau a dins del domicili, on també hi havia la seva filla menor

Actualitzada 08/02/2017 a les 13:56

Un home ha acceptat una pena de gairebé dos anys de presó per agredir la seva dona amb un ganivet i amenaçar de mort dues familiars en presència d’una menor. Els fets van tenir lloc el juny del 2014 en un pis de l’avinguda del Doctor Vilaseca de Reus. Segons la sentència, després de tancar la porta amb clau, V.O. va propinar una ganivetada a la mà de la seva parella i la va agafar dels cabells. Posteriorment va amenaçar les dues familiars amb matar-les si trucaven a la policia. Tot i que la Fiscalia volia demanar 38 anys de presó per l'acusat, les parts van arribar a un acord de conformitat pel qual l’Audiència de Tarragona l’ha condemnat a 23 mesos de presó per dos delictes de coaccions, un de lesions, un d’amenaces i un de maltractament -per haver balancejat la menor mentre l’agafava pels peus-, amb l’atenuant de consum d’alcohol. Per contra, ha quedat absolt d’agressió sexual i de detenció il·legal. L’home no podrà acudir a Reus durant un període de tres anys i mig.

Durant el judici, celebrat al novembre, les parts van arribar a un acord que ha evitat que l’home hagi de tornar al centre penitenciari. L’individu, de nacionalitat iugoslava, ja va estar en presó provisional durant 23 mesos -la mateixa condemna que li ha imposat ara l’Audiència de Tarragona-, del 30 de juny del 2014 al 2 de maig del 2016.



Segons la sentència, el condemnat, V.O., va reprendre al març del 2014 una relació amb una veïna de Reus amb qui tenia una filla en comú. La matinada del 27 de juny d’aquell any, després d’haver trucat en diverses ocasions a la dona i havent consumit una gran quantitat d’alcohol, es va personar al domicili on convivien i va començar a trucar a la porta fins a aconseguir que l’obrissin.



Un cop a dins de l’immoble, va col·locar un moble sabater davant la porta i la va tancar amb clau per impedir la sortida de les persones que hi havia: la seva parella, la cunyada, la sogra i la filla menor. Seguidament, va treure un ganivet de la butxaca, va agafar dels cabells a la seva companya i li va propinar una ganivetada a la mà esquerra ocasionant-li un tall profund.



A continuació, mantenint la dona agafada dels cabells i esgrimint el ganivet a la mà, va entrar a l’habitació de la cunyada, la va llençar al llit, i després va anar a l’habitació de la sogra, les va assenyalar a les dues amb el ganivet i els va dir «si truqueu a algú o a la policia, us mato a les tres».



Seguidament, l’individu es va dirigir al menjador on hi havia la menor. Allà, la va balancejar agafant-la dels peus i la va deixar de nou on es trobava. Sobre les set del matí, la cunyada va sortir a comprar tabac i totes les víctimes van poder sortir de l’habitatge a excepció de l’home.



El tribunal ha considerat provats dos delictes de coaccions, un delicte de lesions amb instrument perillós, un delicte d’amenaces en domicili comú i en presència de menors i un delicte de maltractament en l’àmbit familiar. Els magistrats han apreciat la concurrència d’una circumstància eximent incompleta per consum d’alcohol.



D’altra banda, l’Audiència de Tarragona ha absolt V.O. dels delictes de detenció il·legal i d’agressió sexual de què havia estat acusat. Segons la sentència, no consta que hagués mantingut relacions sexuals no consentides amb la seva parella.



Les penes imposades sumen un total de 23 mesos de presó. A més, l’home haurà de complir diverses mesures d’allunyament i de prohibició de comunicació amb les quatre víctimes, durant un període que oscil·la entre els cinc i els sis anys. Tampoc no podrà acudir a la ciutat de Reus durant tres anys i mig.