Crema la papera d'una oficina de la plaça Prim

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per apagar les flames

Redacció

Actualitzada 08/02/2017 a les 21:34

La paperera d'una oficina ubicada a la plaça Prim de Reus s'ha incendiat aquest dimecres, 8 de febrer. Segons informa Bombers de la Generalitat, s'ha donat l'avís per fum que sortia de l'oficina a les 20.28 hores del vespre. Aquesta està ubicada al bloc de pisos número 12 de la cèntrica plaça de la capital del Baix Camp. Cinc dotacions de bombers s'han traslladat fins al lloc dels fets per apagar el foc. Aquest ha pogut ser extingit en pocs minuts, donant-se el servei per acabat al voltant de les 20.45 hores.