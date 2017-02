S'enfronta a més d'11 anys de presó per agredir i amenaçar diverses persones per motius racials

El processat va clavar una ganivetada a un home mentre li deia «moro de merda, després et mato»

Actualitzada 07/02/2017 a les 15:03

Un home s’enfronta a una pena d’onze anys i mig de presó per haver agredit un home amb una navalla i amenaçat diverses persones més a Reus per motius racials. Els fets es van produir a l’octubre del 2011 quan el processat va abordar un home que es dirigia a la mesquita del barri Fortuny i li va clavar una ganivetada al coll mentre li deia «moro de merda, després et mato». Prèviament, l’individu ja havia intentat agredir una altra persona amb la navalla i n'havia amenaçat una altra. Igualment, una setmana més tard l’home també va increpar un grup de dones magrebines. Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte d’homicidi en grau de temptativa i dos delictes d’amenaces amb ús d’instrument perillós, tots ells amb l’agreujant de discriminació per motius d’ètnia.



Segons l’escrit del fiscal, el processat està diagnosticat de trastorn de personalitat no especificat, però es trobava en plenes facultats en el moment dels fets. Cap a les quatre de la tarda de l’11 d’octubre del 2011, mentre caminava pel carrer Corredor del Gas de la capital del Baix Camp, l’home va increpar una persona d’ètnia magrebina que es trobava a l’altre costat de la vorera dient-li «vine cap aquí moro de merda». La víctima, però, no s’hi va apropar. Més tard, al carrer Riera d’Aragó, va topar amb un altre home de nacionalitat magrebina i, quan aquest li va dirigir la paraula, el processat va treure la navalla que duia a l’esquena i es va abraonar contra l’home «en un gest prolongat a l’alçada de l’abdomen, sense aconseguir el seu propòsit perquè la víctima el va poder esquivar, mentre li deia moro de merda».



Posteriorment, «amb el propòsit de menyscabar la vida o havent-se-li representat aquesta possibilitat», el processat va atacar un altre individu que caminava per l’avinguda Pere el Cerimoniós de Reus en direcció a la mesquita del barri Fortuny. Segons l’escrit del fiscal, l’home va clavar la navalla al coll de l’home «a causa de la seva nacionalitat marroquina» mentre li manifestava «moro de merda, després et mato». La víctima va patir un tall punxegut d’entre dos i tres centímetres de longitud al coll, que es va quedar a poca distància de vasos importants. La ferida va trigar vuit dies en curar-se, tres dels quals van ser d’hospitalització i tres més d’impeditius. Igualment, cap a les quatre de la tarda del 18 d’octubre del 2011, el processat va increpar un grup de dones d’ètnia magrebina que es trobaven a la plaça de l’església del barri de Sant Josep Obrer. Segons el fiscal, els va dir «mores de merda, us la trauré», amb el gest de dirigir la mà cap a la zona lumbar. Tot i això, va cessar de la seva conducta quan un individu que va presenciar els fets va trucar al telèfon d’emergències.



El processat va ser detingut el 18 d’octubre del 2011 i els agents li van intervenir una navalla punxeguda que duia amagada a l’esquena. L’arma blanca era de fulla plegable, amb un mànec de deu centímetres i una fulla de vuit. L’home va romandre en presó provisional del 20 d’octubre del 2011 al 8 de febrer del 2012. Segons la fiscalia, els fets són constitutius d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa -pel qual sol·licita una pena de vuit anys de presó- i de dos delictes d’amenaces amb ús d’instrument perillós -amb una petició d’un any i nou mesos per cada delicte-. En tots els casos, concorre la circumstància agreujant de discriminació per motius d’ètnia. El ministeri públic sol·licita que el processat no es pugui apropar a una distància inferior a 500 metres ni es pugui comunicar amb la víctima de la ferida d’arma blanca durant un període de sis anys. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia reclama una indemnització de 1.000 euros pels danys morals i de 429,25 euros per les lesions sofertes. El judici se celebrarà a l’Audiència de Tarragona.