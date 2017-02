Reus publica una base de dades sobre les activitats econòmiques a la ciutat

L'eina constata un creixement de gairebé el 6% d'establiments en els darrers cinc anys

L'Ajuntament de Reus fa pública una base de dades sobre les altes i baixes de les activitats econòmiques a la ciutat, en temps real, i amb un històric des del 2011. Consultable per tipologia de l'activitat, sector i\/o zona, aquesta eina informàtica que ha suposat gairebé un any de feina pels tècnics municipals, s'adreça tan a usuaris que vulguin obrir o reorientar el seu negoci com d'assessorament per al mateix consistori per tal d'impulsar determinades polítiques de promoció econòmica i ocupació. Les dades d'atur també s'entrecreuen en aquest observatori d'activitats econòmiques, que ja es vol ampliar amb més informació, com ara l'IAE. Si més no, l'objectiu d'aquest balanç no són tan les xifres objectives, sinó sobretot dibuixar tendències. Una de les més destacades és el creixement constant d'establiments a la ciutat en els darrers cinc anys -d'un 5,75.



De les 7.374 activitats comercials que hi havia al 2011 a les 7.798 de l'actualitat. La radiografia que ofereix aquest observatori no ha aportat cap sorpresa per al consistori. La base de dades demostra el fort caràcter comercial de la ciutat -de les gairebé 7.800 activitats, més de 2.100 són comerços, seguits per pàrquings i magatzems i l'hostaleria. El pes del casc antic també és una informació més que sabuda, i que posa en evidència aquesta base de dades -el centre històric es desmarca dels altres barris, amb gairebé 600 negocis a 31 de desembre del 2016.



Amb tot, el regidor d'Ocupació, Daniel Rubio, ha destacat l'equilibri que presenten la resta de zones de la ciutat, sense que cap quedi enrere en nombre d'establiments. A part de la distribució geogràfica, aquesta base de dades consultable per Internet també permet afinar la cerca en la tipologia de les activitats establertes a la ciutat. Així, es constata que el comerç més freqüent són cafeteries i bars, si bé els establiments de bellesa i perruqueries ocupen el segon lloc del rànquing, així com les botigues de roba, en quart lloc, amb uns 260 negocis a la ciutat.



A tall d'exemple, l'observatori recull que el nombre de restaurants ha crescut del 2011 al 2016, dels 220 als 284 actuals -una seixantena dels quals al casc antic, quan fa cinc anys enrere no arribaven a la quarantena. «El més interessant d'aquesta eina no és tan la imatge que et dóna, sinó l'evolució», ha afirmat el regidor de Promoció Econòmica, Marc Arza, durant la presentació d'aquest observatori, aquest dimarts al matí. L'observatori, que actualitzarà dades semestralment, també compara les dades de les activitats amb l'atur -en 8.188 aturats, a dia d'avui.