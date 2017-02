Andreu Martín opta a la Primera secretaria del PSC de Reus

El nou Primer Secretari s’escollirà el dia 23 de febrer

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 11:50

El regidor i portaveu del PSC de Reus Andreu Martín ha anunciat que presentarà la seva candidatura a la Primera secretaria del PSC a Reus. Martín va comunicar la seva decisió als membres de l’executiva aquest dilluns al vespre, mentre que ho ha fet públic a tots els militants i simpatitzants del partit aquest dimarts a través d’una carta.



El portaveu del Grup Municipal i membre de l’actual executiva en el seu comunicat explica que està disposat a treballar per un procés de renovació i rellançament «que ens porti a una agrupació oberta, plena de companyes i companys que tirin endavant iniciatives i projectes amb la finalitat que el socialisme a Reus sigui la força transformadora cap a un futur on prevalguin els valors de la igualtat, la justícia social i la solidaritat». L’elecció del nou Primer secretari per part de l’assemblea tindrà lloc el proper dia 23.