Adjudicades les obres per facilitar l'accés al tanatori municipal

Es realitzaran reformes a la plaça Pau Picasso per tal de reordenar l'espai i fer l'edifici més visible des de l'avinguda President Macià

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 09:51

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió de l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, SA, ha adjudicat a l’empresa Infraestructuras Trade SL les obres de reforma de la plaça Pau Picasso per fer més fàcil l’accés al Tanatori municipal. L’adjudicació s’ha fet per un import de 126.617,95 euros i suposa una intervenció en la plaça Pau Picasso per accedir al tanatori i les obres de reforma de la façana de l’edifici. El projecte ha anat a càrrec de l’Ajuntament, mentre que les obres les assumirà l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, a través de la seva divisió de Serveis Funeraris.



Els ciutadans actualment accedeixen al tanatori des de la zona nord oest a través de la plaça Pablo Picasso, la qual no té gaire en compte el flux de circulacions des del centre de Reus dins l’edifici. A més, l’edifici queda amagat des d’aquesta zona de la ciutat, ja que la zona està delimitada amb vegetació abundant i jardineries. Amb aquestes obres pretenen reordenar l’espai i fer l’edifici més visible i accessible des de l’avinguda President Macià.



En la reforma s’ha tingut en compte la importància de l’accés a través del pas de vianants de l’avinguda del President Macià amb el carrer de Cambrils. En aquest espai s’instal·larà una rampa molt suau de 22 metres de llargària i 6,6 metres d’amplària, amb el mateix paviment de llambordins, que porta fins a un petita plaça com a vestíbul exterior de l’edifici. Des d’aquesta rampa fins a les jardineres que la separen de l’avinguda de Bellissens es formarà una nova franja verda de 47 metres de llargària i 9,5 metres d’amplària amb gespa o amb heura de fulla petita. En l’accés de l’avinguda del President Macià amb el carrer Sol i Ortega també es realitzarà la mateixa acció amb una rampa de 2 metres d’amplada.



Per altra banda, també es construirà un espai cobert de 6,6 metres d’amplada i 4,20 metres de llargada que servirà com a fons d’aquest espai exterior i nexe amb el vestíbul interior. L’espai estarà definit per una volta com a sostre i unes gelosies de llistons de fusta com a laterals. Dels laterals es prolongaran uns pòrtics metàl·lics a banda i banda que serviran com a suport per crear uns murs vegetals amb heure de fulla petita.



Una altra acció important serà l’enderroc dels murs de contenció de les jardineres en la confluència de l’avinguda del President Macià amb l’avinguda de Bellissens. Aquesta intervenció té com a objectiu que l’edifici sigui més visible des d’aquesta zona.