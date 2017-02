Comença el judici contra un joier de Reus que venia articles robats i 9 persones que els sostreien

Han declarat més de 30 agents dels Mossos i la Guàrdia Civil que han assegurat que els encausats van cometre una trentena de robatoris

L'Audiència de Lleida ha acollit aquest dilluns la primera de les quatre jornades del macrojudici a nou acusats de cometre fins a 31 robatoris en cases habitades en diversos municipis de Lleida, Tarragona i Castelló. Des de primera hora, un gran desplegament policial ha estat present als voltants dels jutjats de Lleida, on han acudit nombrosos familiars dels acusats. En aquest primer dia han declarat més de trenta agents entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, que van participar en la investigació. Tots han assegurat que els encausats actuaven com a grup organitzat i que vuit d'ells entraven en cases aïllades situades en petits municipis, que trobaven «sobre la marxa». Han afegit que hi accedien forçant portes o finestres durant el dia, quan preveien que els propietaris no hi serien. Segons els investigadors, robaven principalment diners en efectiu però també electrònica i joies, que duien a l'altre encausat, un joier de Reus, que està acusat de receptació, segons les converses telefòniques intervingudes. Cinc dels acusats es troben a la presó i els altres quatre en llibertat. Les declaracions dels encausats estan previstes per l'últim dia.



Els agents han explicat que es van adonar que diversos robatoris tenien relació entre sí ja que els testimonis havien coincidit en reconèixer a alguns dels acusats en identificacions fotogràfiques, així com dos cotxes que els testimonis situaven al lloc dels fets. La investigació es va dur a terme conjuntament entre els Mossos i la Guàrdia Civil. Els agents van fer diversos seguiments als acusats, que acostumaven a allotjar-se en el mateix hotel de Lleida, des d'on sortien cap als diversos municipis, on presumptament cometien els robatoris, utilitzant palanques per forçar portes i finestres. D'entre els agents que han declarat, ho ha fet un mosso que ha explicat que un dels acusats va estar a punt d'atropellar-lo quan li va ordenar que s'aturés. Va passar a la N-II a la sortida d'Alcarràs, al Segrià. Ell i el seu company estaven esperant el vehicle per aturar-lo ja que sospitaven que hi anaven cinc dels acusats, a qui estaven investigant per diversos robatoris en cases habitades. «Vaig indicar clarament al conductor que aturés el vehicle però va accelerar i va venir directe cap a mi. Vaig saltar. Si no m'hagués apartat, se m'hauria endut per davant», ha declarat l'agent.



La fiscalia demana penes de fins a set anys i mig de presó per als acusats, residents a Castelló, entre els quals també hi ha un joier de Reus a qui li demanen 4 anys per receptació. Se'ls acusa d'una trentena de robatoris, entre el juliol de 2014 i el gener de 2015, en poblacions lleidatanes com ara Foradada, Tornabous, Arbeca, Castellserà, Vallfogona de Balaguer o Bellcaire d'Urgell; però també en cases de la demarcació de Tarragona, com a l'Ametlla de Mar i de Castelló, com ara al municipi de Viver. Un dels agents ha explicat que a la casa on havien entrat a robar a l'Ametlla de Mar hi havia càmeres i s'identificava perfectament als acusats. La vista està previst que s'allargui durant quatre dies, fins dijous, i també que hi declarin uns 150 testimonis entre víctimes i policies.