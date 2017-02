Recullen signatures per la causa tres mesos després de l'incendi on va morir una dona en situació de pobresa energètica a la ciutat

Gairebé tres mesos després de l'incendi de Reus on va morir una dona en situació de pobresa energètica, els veïns de la ciutat han tornat a organitzar-se per reivindicar que s'actuï per evitar abusos per part de les elèctriques i per evitar que es repeteixin uns fets semblants.



Convocats per la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, una trentena de veïns de Mas Pellicer s'han concentrat aquest diumenge al barri per «mantenir viva la reivindicació» i exigir que les administracions «legislin d'una manera contundent», segons ha explicat el president de l'entitat, Valentín Rodríguez. «Cal que l'administració es mulli i no passi la pilota», ha afirmat Rodríguez, que considera «indignant» que avui dia es debati sobre si s'ha de tallar la llum a una família que no pot pagar la factura.



La Federació ha programat concentracions en diferents barris de la ciutat el primer diumenge de cada mes i ha iniciat una recollida de signatures per donar suport a les reivindicacions. A més, tenen pendent una trobada amb l'Ajuntament de Reus en què proposen que es revisin, si s'escau, els protocols existents per detectar casos de pobresa energètica.