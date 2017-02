Protagonisme reusenc als Goya

‘Timecode’, produït a l’Escola de Cinema de Reus, guanya el premi a millor curtmetratge

Redacció

Actualitzada 05/02/2017 a les 11:19

La gala dels Premis Goya, que entrega l’acadèmia del cinema espanyol, va tenir un marcat protagonisme reusenc ja que fins a dos dels films guardonats tenien una estreta relació amb la capital del Baix Camp.



Sense cap mena de dubte, el premi més important per a la ciutat va ser el de millor curtmetratge de ficció, que se’l va endur ‘Timecode’, produït a l’Escola de Cinema de Reus pel fundador i director Daniel Villanueva. L’èxit de ‘Timecode’ en la gala celebrada aquest dissabte a la nit era d’esperar després d’haver triomfat als Premis Gaudí, de l’acadèmia de cinema catalana, i d’endur-se la Palma d’Or al festival de Cannes.



El camí de ‘Timecode’ no va acabar amb els Goya, ja que en menys d’un mes estarà lluitant per endur-se el premi més prestigiós del cinema: els Oscar. Precisament, el curtmetratge de Villanueva es va imposar, a la gala estatal, a ‘Graffiti’ de Lluís Quílez, amb el que també havia competit en la carrera per arribar a Hollywood.



L’accent reusenc també va estar present en el film amb més estatuetes, ‘Un monstruo viene a verme’, de Juan Antonio Bayona, que va aconseguir nou dels dotze premis als que optava. Un dels Goya amb el que va ser premiat va ser al millor so que va recollir, entre d’altres, el reusenc Oriol Tarragó.