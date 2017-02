Reus acollirà un seminari internacional de Shaka-Dance

Es tracta d'una nova disciplina que combina dansa i fitness

EFE

Actualitzada 04/02/2017 a les 19:20

El primer seminari internacional de Shaka-Dance, la nova disciplina de fitness creada per l'espanyola Samira Talha, reunirà el mes de març vinent a Reus professionals procedents d'Espanya, Portugal, Suïssa i Itàlia.



El ShaKa Dance és una activitat que combina el treball cardiovascular amb la tonificació aprofitant la diversitat i fusió de ritmes provinents de diferents cultures, ha explicat a Efe Samira Talha, creadora i promotora d'aquesta corrent.



Es tracta de la «primera marca espanyola de fitness que està arribant a tota la península», ha afirmat la seva creadora, que manté que la seva intenció és «fer un pas més allà en el món de les classes amb patró repetitiu, convertint l'instructor en el centre del procés d'aprenentatge-ensenyament».



«No tothom pot ser un bon instructor, tot i ser bon ballarí», pel que Shaka «no acredita com aptes a tots els aspirants que assisteixen a les seves formacions». El monitor de Shaka-Dance ha de ser un bon comunicador, creatiu, rigorós i tenir empatia al mateix temps, a més de capacitat de transmetre el que sent amb la música a través de les seves coreografies per aconseguir una atmosfera on el seu públic experimenti la sensació d'unió i d'alliberament a la vegada, ha explicat Samira Thalha.



Els instructors «han d'estar capacitats per poder crear i adaptar les seves coreografies, sempre sota el nostre auspici i formant part d'un programa de formació contínua», ja que «partim de l'evidència que no tots els assistents a una classe tenen la mateixa edat, ni les mateixes possibilitats físiques».



La base del Shaka és el dancehall, el 60% de les seves classes i tallers giren entorn a la cultura i la música jamaicana, el 30% és afro i el 10% restant hip-hop, mentre que els ritmes llatins prenen part de forma secundària ja que s'utilitzen com a eina d'enllaç. «No venim a competir amb el Zumba, som un producte diferent» ha explicat la Talha, qui ha reconegut que «la zumba ha suposat la democratització de la dansa».



Les formacions d'instructors de Shaka-Dance van començar a l'octubre del 2016 a Girona, des d'aleshores s'han dut a terme al País Basc i Andalusia i pròximament s'impartiran a Saragossa i Barcelona, on aquest any es gravarà el vídeo promocional d'aquesta disciplina. A nivell internacional, Shaka Dance també ha ofert formacions a Portugal, Suïssa i Itàlia, i té previst fer-ne a Alemanya, Singapur, Polònia i Àustria.



L'objectiu del seminari, que tindrà lloc a Reus els dies 11 i 12 de març, és «explorar la idea de l'instructor complet», aquell que connecta «de manera sorprenent amb els seus alumnes, creant un atmosfera màgica que converteix cada classe en una experiència única, una capacitat que algunes persones posseeixen de manera innata, però que també es pot aprendre».