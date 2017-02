Una pacient que s'havia d'operar al Sant Joan «desapareix» de la llista d'espera

La dona esperava la intervenció des de feia dos anys i al 2016 li van comunicar que ja no hi constava perquè «havia renunciat voluntàriament»

Actualitzada 01/02/2017 a les 20:50

Una pacient que estava en llista d’espera des de 2014 perquè l’operessin d’un desplaçament en un vèrtebra a l’Hospital de Sant Joan encara no ha pogut ser intervinguda perquè «ja no figura en el llistat». Així ho posa de manifest Andreu Ferré, el marit de la pacient Montse Ribas, qui afirma que així els ho van manifestar des del centre hospitalari el passat setembre de 2016: «la doctora ens van dir que el motiu pel qual no hi constava era perquè la meva dona havia renunciat voluntàriament a la operació amb data de 4 de març de 2016. Un fet que és rotundament fals», exposa Ferré. Així, el marit de la pacient argumenta que «ens van posar en comunicació amb l’hospital de bona fe, pensant-nos que havia estat una errada administrativa, però després ens vam trobar amb aquesta situació».



El Diari Més ha tingut accés a un correu electrònic en el qual el servei d’atenció al client de l’Hospital respon a la dona que «va ser donada de baixa de la llista d’espera perquè no tenia clar que volgués ser intervinguda». Segons argumenta el seu marit, «hi ha alguna cosa que no encaixa, perquè tot estava previst perquè es dugués a terme la operació l’estiu passat –dos anys després d’entrar en la llista d’espera– i ja li havien fet el preoperatori, que constava d’un anàlisi de sang i d’una ressonància».



Actualment, i sempre segons la versió del marit, el centre hospitalari els ha comunicat que els han tornat a posar en llista d’espera, mostrant la indignació per la necessitat de ser operada, donades les dificultats de mobilitat que té. Concretament, la pacient té diagnosticada una estenosi de canal segmentàri, amb un desplaçament de la vèrtebra que pressiona la medul·la espinal i provoca dolors aguts a l’esquena i a les cames fins als peus. La dona manifesta també a través d’un correu electrònic al centre hospitalari que «fa massa temps que em llevo cada dia amb dolor i he d’estar gairebé sempre asseguda o al sofà», reiterant que «mai he manifestat cap intenció de no sotmetre’m a aquesta intervenció quirúrgica».



Va ser al 2009 quan la dona va començar queixar-se de mal a la columna. El diagnòstic el van tenir al 2014 després de «cinc anys de proves diverses». El matrimoni explica que ha posat el cas en coneixement tant de l’Ajuntament de Reus, a través de la regidora de Salut, Noemí Llauradó, la qual els hauria manifestat que ja ha traslladat el cas al centre hospitalari reusenc. En aquest sentit, fonts del Sant Joan està previst que donin aquest dijous el seu posicionament entorn a aquest cas. De la mateixa manera, Ribas ha posat el cas en coneixement del Síndic de Greuges de Catalunya. El matrimoni ha denunciat el cas després que no hagin rebut «cap més resposta sobre les dates de la intervenció i que no han rebut cap trucada al respecte per part del centre hospitalari».