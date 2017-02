Un mercat per intercanviar roba infantil i material de puericultura a Reus

A les persones participants se'ls donaran tiquets per cada utensili entregat que podran bescanviar per altres elements

Redacció

Actualitzada 02/02/2017 a les 14:25

El Mas Pintat, el centre de suport a la infància i a les famílies de l’Ajuntament de Reus, organitza el dimarts 7 de febrer, a les 17:30 hores, una jornada d'intercanvi de roba infantil i material de puericultura. Amb aquesta iniciativa s'ofereix una sortida per als estocs de roba infantil que s'emmagatzemen en moltes cases, creant un espai d'intercanvi que promou la reutilització de roba que ha quedat en desús i que està en perfectes condicions.



L'intercanvi s’organitzarà en lots de roba, que les famílies podran anar deixant durant la setmana al centre. Aquest mercadet se es centra en roba de recent nascuts fins a infants de 8 anys, així com material de puericultura. A les famílies participants se'ls lliurarà un tiquet per cada peça de roba o utensili entregat, que podran bescanviar per altres elements.



Amb aquesta iniciativa, la regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística vol potenciar noves formes d'estalviar diners, a més de contribuir a racionalitzar el consum i fer-lo més sostenible. La jornada, que tindrà lloc al mateix Mas Pintat (carrer de Rosselló, 2-8), estarà amenitzada amb música en directe i un petit berenar de pa, oli i xocolata.