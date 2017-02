Reus recorda a les empreses el 'mandat legal' de notificar un tall de subministrament abans de fer-lo

El consistori lamenta la voluntat de Gas Natural Fenosa «d’eludir» les seves responsabilitats

L’Ajuntament de Reus ha tornat a recordar a les empreses subministradores d’energia «l’obligació legal» de notificar els talls en el subministrament abans de fer-los, perquè els serveis socials puguin informar de la possible vulnerabilitat dels afectats. Reacciona així a les declaracions al Parlament del conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, i li exigeix «una vegada més» que la seva companyia compleixi la Llei 24\/2015 de mesures urgents per afrontar la pobresa energètica. El consistori lamenta la voluntat de la companyia subministradora «d’eludir» les seves responsabilitats, i insisteix que la llei «deixa ben clara» la responsabilitat i la iniciativa de les empreses de notificar i requerir els informes als serveis socials municipals.



El consistori recorda que a l’article 6 d’aquella llei s’hi diu textualment: «Quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial. En cas que es compleixin aquests requisits, s’han de garantir els subministraments bàsics i s’han d’aplicar els ajuts necessaris per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar».



Finalment, l’Ajuntament de Reus emplaça la companyia a signar els convenis de col·laboració que plantegen les diferents administracions públiques per lluitar contra la pobresa energètica.