L'ajuntament frena les multes previstes per aquestes tres entitats però segueix el procediment sancionador a Bankia

Redacció

Actualitzada 02/02/2017 a les 13:03

La Comissió especial de polítiques d’habitatge social de Reus, reunida aquest dimecres 1 de febrer, ha decidit frenar el procés iniciat per sancionar Banc Sabadell, «la Caixa» i BBVA, després de constatat els progressos que han realitzat en els darrers mesos per posar a disposició del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Reus immobles de la seva propietat actualment buits perquè puguin destinar-se a funcions d’habitatge social



Aquestes entitats, segons apunta la Comissió, han mostrat una actitud de col·laboració activa per millorar l’oferta d’aquesta modalitat d’habitatge.



A la vegada, la comissió ha valorat el fet que algunes altres entitats bancàries, tot i disposar d’un nombre elevat de pisos buits a la ciutat, no han estat prou ambicioses a l’hora de fer possible una entesa amb el Govern català i amb el municipal en matèria d’habitatge. És el cas de Bankia que, tot i que la comissió ha reconegut que ha fet alguns passos per facilitar habitatges amb finalitat social, aquestes mesures no han estat suficients en comparació amb l’important parc d’habitatges buits de què disposa aquesta entitat a la ciutat, de manera que s’ha decidit activar la segona multa prevista.