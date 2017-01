'Timecode' guanya el premi Gaudí al millor curtmetratge

El reusenc Oriol Tarragó va guanyar el premi al millor so per 'Un monstre em ve a veure'

'Timecode', dirigit per Juanjo Giménez, ha obtingut el premi Gaudí al millor curtmetratge a la IX gala dels Premis Gaudí de la Academia del Cine Catalán celebrada diumenge.



El curt reusenc, escrit pel mateix Giménez i Pere Altimira, ha vençut a 'Graffiti', de Lluís Quílez Sala; 'Al terrat', de Damià Serra Cauchetiez; i 'Tiger', d’Aina Clotet.



El Gaudí suposa una nova fita per a 'Timecode', que es va emportar la Palma d’Or a l’últim festival de Cannes i està nominat als Goya i els Oscar d’aquest any.



En el seu discurs d’acceptació, Giménez va assegurar que li fa «especial il·lusió» rebre un premi «a casa», al que ha afegit que s'emporta «el suport de l’acadèmia de la gent» a la gala dels Oscar del proper mes.



«Espero poder compartir-lo (l’Oscar) amb vosaltres», va remarcar el director, que també ha fet broma sobre si podrà entrar als Estats Units a causa de les recents polítiques del nou president, Donald Trump.



'Timecode' és un drama de 15 minuts que explica la peculiar història d’amor entre Lluna (Lali Ayguadé), una vigilant de seguretat que treballa en un garatge i que troba una manera de comunicar-se amb el seu company de feina, Diego (Nicolás Ricchini).



Aquesta però no va ser la única referència reusenca durant la gala dels Gaudí. En la categoria de millor so, l’Acadèmia catalana va reconèixer el treball del reusenc Oriol Tarragó i la resta del seu equip -Peter Glossop i Marc Orts- a 'Un monstre em ve a veure', del director Juan Antonio Bayona.