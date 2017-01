El trasllat del CMQ a l'antic Hospital suposarà una inversió de 3 milions d'euros

L’hospitalització seguirà fent-se als serveis que el centre té a l’actual centre del Doctor Laporte

Actualitzada 30/01/2017 a les 14:06

El trasllat de les dependències del Centre Mèdic Quirúrgic de Reus implicarà una inversió de 3 milions d’euros per adequar les instal·lacions on s’ubicaran, a l’antic Hospital del carrer Sant Joan. Concretament, se situaran en l’edifici que acollia les consultes externes i una part de l’edifici annex. La major part de l’activitat es concentrarà en aquest espai, amb cirurgia menor i major ambulatòria, urgències, consultes externes i exploracions complementàries.



Per la seva banda, l’actual Hospital de Sant Joan, a l’avinguda de Josep Laporte, mantindrà els serveis que el CMQ ja presta actualment, principalment les intervencions que requereixen d’ingrés, així com les consultes externes.



La data del trasllat encara està per concretar, tot i que des del consistori afirmen que «volem que sigui el més aviat possible». Cal recordar que l’actual contracte del CMQ amb la família Fàbregas finalitza el proper mes de juny. Actualment, el CMQ abonava 200.000 euros l’any pels usos de les instal·lacions del carrer Gaudí.