La ciutat programarà més de 200 actes on la literatura o la música tindran un paper important i es combinarà circ i patrimoni popular local.

Actualitzada 28/01/2017 a les 20:51

Combinant el circ amb patrimoni popular local, Reus ha donat el tret de sortida oficial aquest dissabte als actes com a Capital de la Cultura Catalana 2017. Durant l'any, es programaran més de 200 actes on la literatura, la música o la innovació, entre d'altres, tindran un paper important.



Tot plegat, amb l'objectiu de posicionar la cultura catalana i també projectar Reus al país. Després d'un acte inaugural al teatre Fortuny que ha presidit el conseller de Cultura, Santi Vila, i l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, la plaça Mercadal ha viscut la cerimònia inaugural amb un espectacle de la companyia Cíclicus que ha reunit centenars de persones i on s'han barrejat continguts circenses amb la participació de grups festius com els Nanos de Reus o el Ball de Diables.