Reduir més de dues talles en vuit setmanes amb un programa del Club Tennis Reus Monterols

El club ha seleccionat a sis persones d'entre més de 850 que s'hi van inscriure

Redacció

Actualitzada 27/01/2017 a les 18:30

El Club Tennis Reus Monterols ha seleccionat a sis persones -tres dones i tres homes- per participar en el seu programa d’aprimament Slim Diet, d'entre les més de 850 peticions que s'han rebut per formar-hi part. Iñaki Vega, Alexandra Carrilero, Olaya Pérez, Ingrid Elvira, Juan María de Haro i Santiago Mateu han estat els seleccionats que posaran a prova el programa a partir de l'1 de febrer i fins al 31 de març.



El nombre de peticions per participar ha estat massiu: 881 persones han estat les inscrites al càsting obert que va convocar el CTRM a inicis de gener. A través d’una tria específica, duta a terme pels entrenadors del Fitness Center del Club Tennis Reus Monterols i la nutricionista Leyre Revilla Valle,s'han escollit les sis persones.



L’objectiu del pla serà demostrar que els participants poden reduir més de 2 talles en 8 setmanes gràcies al programa. Slim Diet és un pla valorat en 400 euros que consisteix en 24 sessions d’entrenament específic amb l'Slim Belly, un innovador sistema que ajuda a reduir els greixos localitzats de la panxa i cintura. A partir de l'1 de febrer, cada participant durà a terme un entrenament personalitzat al Fitness Center del CTRM, seguint unes rutines específiques i una dieta controlada per la nutricionista.



Un cop iniciat l’Slim Diet, el públic podrà seguir l'evolució dels 6 participants del programa a través del web del CTRM, i de les xarxes socials del club reusenc, on seran visibles els quilograms aprimats i centímetres d'abdomen reduïts. Les xifres seran actualitzades a mesura que els participants avancin en el programa, fet que permetrà al públic seguir l’entrenament en directe.