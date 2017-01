L'aerolínia Jet2.com creix a Reus amb 9 rutes al Regne Unit i 30 vols setmanals

La companyia operarà, des d'abril de 2017 fins a març de 2018, 10 vols més per setmana que els actuals

Redacció

Actualitzada 27/01/2017 a les 17:00

L'aerolínia anglesa Jet2.com ha aprofitat la recent fira de turisme Fitur de Madrid per fer públics els seus plans de creixement a Reus per a la propera temporada. Si bé en la campanya en curs (d'abril 2016 a març 2017) a Reus el creixement ja està sent del 51% respecte al mateix període de l'any passat (d'abril 2015 a març 2016), les previsions per al futur són encara millors: entre abril de 2017 i març de 2018, l'aerolínia augmentarà la disponibilitat de places un 63% entre Reus i el Regne Unit, fins a superar els 225.000 seients. Això serà possible per les 9 rutes realitzades entre l'aeroport del Baix Camp i les 9 bases de Jet2.com a Regne Unit: Londres-Stansted, Belfast, Birmingham, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Leeds, Manchester i Newcastle, realitzant fins a 30 vols per setmana en temporada alta. L'any 2016, hi va haver 20 vols per setmana a Reus.



Per la seva banda, el turoperador associat a l'aerolínia, Jet2holidays, acompanyarà a l'aerolínia en el seu creixement, arribant a comptar amb 64 hotels contractats directament a Reus i la Costa Daurada. També es preveu un augment del turisme familiar cap a la regió.



Steve Heapy, Conseller Delegat de Jet2.com i Jet2holidays, ha comentat: «Aquest creixement demostra el nostre compromís amb Reus. Hem incrementat el nombre de vols, places i hotels com a prova que creiem fortament en aquesta destinació».



Ricard Font, President de la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus, ha assegurat que «estem molt satisfets amb el fet que Jet2.com hagi apostat de forma contundent per l'Aeroport de Reus i la Costa Daurada, amb forts creixements en rutes i places, des de la seva arribada el 2011. Esperem que aquest compromís es mantingui en futur i que les rutes siguin tot un èxit».